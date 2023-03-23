Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar'dan Teravih namazı açıklaması!

Müslümanlar Ramazan ayının başlamasıyla bir yandan oruç ibadetini yerine getirirken diğer yandan Teravih namazı kılıyor.

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Teravih namazına ilişkin kendilerine gelen sorulara cevap verdi.

"Teravih namazına nasıl niyet edilir?" sorusunu cevaplayan Dr. Çınar, "Tek kılacaksanız; 'Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazı kılmaya', aile fertleriyle evde cemaatle kılacaksanız, imam; 'Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya ve bana uyanlara imamlık yapmaya' demeli. Eğer imama uyarak Teravih kılacaksanız, uyanlar; 'Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama' derler." ifadelerini kullandı.

"Hastalıkları sebebi ile oruç tutamayanların Teravih namazı kılması gerekir mi" sorusunu da cevaplayan Dr. Çınar, "Evet, Teravihi namazı kılmanız sünnettir. Çünkü Teravih namazı orucun değil, vaktin sünnetidir." dedi.

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