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İSLAM Ankara Müftüsü Dr. Çınar cevapladı! Ramazan orucuna nasıl niyet edilir?
İSLAM

Ankara Müftüsü Dr. Çınar cevapladı! Ramazan orucuna nasıl niyet edilir?

Yeniakit Publisher
2024-03-10 22:30:00 -
Ankara Müftüsü Dr. Çınar cevapladı! Ramazan orucuna nasıl niyet edilir?

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ramazan orucuna nasıl niyet edileceğini açıkladı.

Dr. Çınar, "Ramazan orucunun hepsine veya teravih namazının hepsine bir niyet yapsak yeterli midir?" diye sordu.

"Ramazan orucuna niyeti kalben yapmak kafidir. Sahura kalkmak da bir niyettir. Dil ile söylemek daha faziletlidir." diyen Dr. Çınar,
"Ramazan orucunun her gününe ayrı ayrı niyet etmek farzdır." ifadesini kullandı.

Dr. Hasan Çınar şöyle devam etti:

Yarınki orucun niyeti, güneşin batmasıyla başlar kaba kuşluğa yani yaklaşık öğlen namazına bir saat kalıncaya kadar devam eder. Tabii ki imsaktan bu vakte kadar yeme-içme olmamalıdır. Akşam namazı vaktinden önce ve kaba kuşluktan sonra Ramazan orucuna niyet geçerli olmaz. Niyetin en güzeli; “niyet ettim yarınki Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya“ demektir.

"Teravih namazına tek niyet yeterlidir." cevabını veren Dr. Çınar, sözlerini şöyle tamamladı: Selamlardan sonra yeme, içme veya konuşma gibi hareketler olmadıkça 20 rekata bir niyet kafidir. Bütün namazlara niyette rekat sayısını söylemek gerekmez.
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