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İSLAM Ankara Müftüsü Çınar, Müslümanları uyardı! 'Bir bilginin doğruluğunu öğrenmeden yaymayın'
İSLAM

Ankara Müftüsü Çınar, Müslümanları uyardı! 'Bir bilginin doğruluğunu öğrenmeden yaymayın'

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medyadaki dezenformasyona ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:30:00 -
Ankara Müftüsü Çınar, Müslümanları uyardı! 'Bir bilginin doğruluğunu öğrenmeden yaymayın'

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acısını yaşarken bir yandan da sosyal medyadaki yalanlarla mücadele ediyor.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, "Sosyal medyada okuduğumuz bir haberi hemen, araştırmadan başkalarına iletmemiz ya da sayfamızda paylaşmamız caiz midir?" sorusuna cevap verdi.

"Gerek sosyal medyada gerekse başka mecralarda kişileri veya toplumun tamamını ilgilendiren bir haberi okumamız veya dinlememiz halinde o konu hakkında kesin bilgi sahibi olmadan hemen yaymamız caiz değildir." diyen Çınar, "Zira okuduğumuz veya dinlediğimiz bu haber yalan ve iftira içerikli bir haber olabilir. Bunu yaymak da yazmak gibi dinimizde kesinlikle haramdır. Bu aynı zamanda bir kul hakkıdır ve helalleşmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Hasan Çınar sözlerine şöyle devam etti:

Bu gibi mecralarda paylaşılan haberler çok hızlı yayıldığından dolayı helalleşmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Biz Müslümanlar organlarımızla işlediklerimizden sorumluyuz. Bu nedenle gözlerimizin baktığı, parmaklarımızın yazdığı, kulaklarımızın duyduğu vb. şeyler helal midir, yoksa haram mıdır? Bunlara dikkat etmeliyiz.

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