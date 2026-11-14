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Yerel Ankara merkezli kara para soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Ankara merkezli kara para soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli kara para soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 18 araç, 12 gayrimenkul, bir otel, dört eğlence merkezi ve bir ofise el konuldu. Üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yedi şüpheliye ait altı konut ve altı iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİRKETLERİN VE BAĞLI İŞLETMELERİN İŞLEM HACMİ 10,3 MİLYAR LİRA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde, 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığı unsuru olduğu belirlendi. Ve söz konusu mal varlığı değerlerine el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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