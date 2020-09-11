Ankara merkezli 7 ilde FETÖ'cü avukatlara operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara merkezli 7 ilde Türkiye’de yönetimi ele geçirmeye çalışan ABD’nin kuklası FETÖ’ye ağır darbe geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin operasyon yapıldı. Yürütülen soruşturmalarda da 60 şüpheliye gözaltı kararı çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ‘FETÖ soruşturmalarda itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve ulaşılan diğer deliller sonucu, darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği veya yöneticiliğinden işlem gören örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimat ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında soruşturmaları FETÖ lehine yönlendirmek suretiyle faaliyetlere katılan ve bir kısmı hakkında daha önce işlem görmesine rağmen bu faaliyetlerini sürdüren 60 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı’ denildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyon kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 48 avukatın yakalanmasına devam ediliyor. Ayrıca 7 stajyer avukat, 3 ihraç edilmiş hakim ve 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu da yakalanacaklar arasında.