Ankara merkezli 5 ilde 'Vanlı Kara Haydar' operasyonu, 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürüttüğü soruşturmada 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde son dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Antalya'daki bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi.

Soruşturma, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülüyor.

Müştekinin şikayeti operasyonu genişletti

Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar, savcılığa başvuran müştekinin şikayeti üzerine genişletildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini ileri sürdü. Şikayetin ardından Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Hakkı D. gözaltına alındı.

Hakkı D. ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.

Soruşturmada ele geçirilen toplam para 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı

Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi için inceleme sürerken, soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma sürdürülüyor.