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Gündem Ankara merkezli 4 ilde operasyon
Gündem

Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK üyesi 8 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 12:30:00 -
Ankara merkezli 4 ilde operasyon

Terör örgütü PKK/KCK'nın yürütme konseyine bağlı sözde alan merkezlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 kişi, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yürütme konseyine bağlı sözde alan merkezlerinde faaliyeti bulunan 8 kişiyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği belirtildi.

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