Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu! 23 bin adet ele geçirildi

Kaçak cep telefonu ve cinsel içerikli ilaç satan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi yakalandı, 23 bin cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda ceptelefonunu ve cinseliçerikliilacıpiyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da17adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 bin 141 cinsel içerikli hap ile 15 bin kaçak cep telefonu ve yedek parçası ele geçirildi.