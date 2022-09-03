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Ekonomi Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ekonomi

Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:16:00 -
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacak.

Başvurular 16.09.2022 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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