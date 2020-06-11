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Aktüel

"Ankara Kuşu"na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek

Sosyal medyada "FETÖ propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan dava dosyası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Oktay Yaşar'ın yargılanmasına 18 Ağustos'ta başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:31:37 -
"Ankara Kuşu"na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek

KOCAELİ (AA) - Sosyal medyada "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davayla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararı verilen tutuklu sanık Oktay Yaşar, Kocaeli'de yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Yaşar hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli'ye gönderilen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yaşar'ın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yaşar'ın yargılanmasına 18 Ağustos'ta Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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