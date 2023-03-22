Ankara kulisleri bununla çalkalanıyor! HDP'nin kararıyla 6'lı masa fena karışacak

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'te ziyaret ettiği HDP'nin adaylık konusundaki kararını verdiği iddia edildi. Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek. Partinin kararını bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

"Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız"

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu görüşmenin bir hayli olumlu geçtiğini belirtirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" ifadesini kullandı.

"HDP adaylık konusundaki kararını verdi"

Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen bir son dakika haberine göre HDP cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını verdi.

Herhangi bir aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi beklenen HDP'nin alınan kararı bugün Ankara'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

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