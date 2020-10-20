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Aktüel Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne layık görüldü
Aktüel

Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:28:33 -
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne layık görüldü

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi, Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından "Katılımcılık Etki Ödülü"ne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi başkentte üniversiteler, kamu ve özel sektörle sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak, tüm paydaşlarıyla ortak aklın oluşumuna verdiği katkılar nedeniyle ödülü almaya hak kazandı.

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de bu süreçte katılımcı yaklaşımların uygulanmasında gösterdiği gayretler nedeniyle "Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı" ödülünü alacak.

Kanada'nın Toronto kentinde yapılacak ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çevrim içi olarak 26 Ekim'de TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

10 ülkeden 16 kurum ve kuruluşun da ödüle hak kazandığı platformda Ankara Kent Konseyi, Türkiye'den bu ödülü alan ilk kuruluş, uluslararası alanda ise böyle bir ödüle layık görülen ilk büyükşehir kent konseyi oldu.

Dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren IAF tarafından dağıtılan Katılımcılık Etki Ödülü, tüm dünyada kamu, özel sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine, katılımcılık konusundaki hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, bu hedeflere erişimde kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yöntemler dikkate alınarak uzman bir heyet tarafından veriliyor.

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