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Spor Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
Spor

Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Başkent temsilcisi sol bek Muharrem Cinan ve kanat oyuncusu Melik Derin'i renklerine bağladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:57:42 -
Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe FK'den 22 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan, kanat hattına yine aynı takımdan 28 yaşındaki Melik Derin transfer edildi.

Açıklamada, Muharrem Cinan ile 3,5, Melik Derin ile de 2,5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.




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