Ankara Keçiören nöbetçi eczane
Keçiören nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören08 Eylül 2018 Cumartesi 19:14
Eczaneler saat 19:00'dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışmakta. Eczaneler kapanmasından sonra ilaç alacak hastalar veya hasta yakınları nöbetçi eczane isimlerini araştırmakta. Peki Ankara'da bugün nöbetçi eczaneler hangileri? Ankara nöbetçi eczane Keçiören
Aybüke Hatun Eczanesi Keçiören
Ufuktepe Mah. Bilirler Sok. No:14 / A
Şanlı Eczanesi Keçiören
Kızlarpınarı Cad. No:149 / B
Başak Eczanesi Keçiören
19 Mayıs Mah. Yunus Emre Cad. No:133 / D İncirli /
Özvural Eczanesi Keçiören
Atadan Cad. No:7 / A Etlik /
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