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Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ödüllü program

Ankara Kalkınma Ajansı, 7 Ocak 2019 tarihinde, para ödüllü ‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatıyor.

23 Aralık 2018 Pazar 10:40
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan ödüllü program

Ankara Kalkınma Ajansı, ‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’nı başlatıyor. Para ödüllü programla gençlerin başarılı sosyal girişimcilik modellerini hayata geçirmeleri hedefleniyor.

7 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 31 Mart 2019’a kadar devam edecek başvurularda gençlerin toplumsal bir sorun için ürettikleri çözümü sosyal girişimcilik iş modeli çerçevesinde planlayarak aktarmaları bekleniyor. Programa katılma hakkı elde eden gençler, sosyal girişimcilik alanında eğitim ve mentorluk hizmeti alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayarak birinci olan ekibe 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye de 15 bin TL ödül verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, kalkınma kavramını önemsediklerini belirterek, “Bu nedenle sosyal girişimcilikle ilgili faaliyetlere ve proje desteklerine devam edeceğiz” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:40
  1. Ankara Kalkınma Ajansı
  2. Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı
  3. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık

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