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Gündem Ankara-İstanbul otobanında kaza! Ölüler var
Gündem

Ankara-İstanbul otobanında kaza! Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-07-22 10:06:00 -
Ankara-İstanbul otobanında kaza! Ölüler var

Ankara-İstanbul otoban yolu Çamlıdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıdere Doğanlar Mahallesi Kocalar dinlenme tesisine gelmeden Ankara istikameti otoyol üzerinde meydana gelen kazada, 8166 AGG Plakalı Tıra 34 RT4 954 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada binek aracın şoförü Hüseyin Ö. ile yolcular Muhammet Ö. Fatma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan yolcu Zeynep Rümeysa Ö. ağır yaralı olarak çıkartılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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