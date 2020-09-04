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Yerel Ankara için yeni kararlar!
Yerel

Ankara için yeni kararlar!

Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze defin merasimi, sokak ve köy düğünleriyle ilgili karar alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:27:00 -
Ankara için yeni kararlar!

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları arttı. Tedbirler sebebiyle bazı illerde yeni kararlar alındı.

Salgının çabuk yayılması üzerine sokak ve köy düğünleriyle ilgili adım atıldı.

Ankara’da sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceği bildirildi. Konuya ilişkin Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun kararıyla sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Cenaze defin merasimleri

Kararın salgının kontrol altına alınması ve toplum sağlığını korumak amacıyla alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Gölbaşı, Ortaköy, Karşıya, İncek gibi cenaze defin merasimlerinin yoğun olduğu mezarlıklarda da bazı kararlar getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının belirleyeceği saatlerde merasimler yapılacak.

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar konu hakkında bildirimler gitti. Gerekli hassasiyetin vurgulandığı bildirimlerde, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, daha da aykırılık durumunda kanunun ilgili maddelerince işlem yapılmasına karar verildiği belirtildi.

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