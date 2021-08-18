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Ekonomi Ankara için okul servis ücretleri belli oldu
Ekonomi

Ankara için okul servis ücretleri belli oldu

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:44:00 -
Ankara için okul servis ücretleri belli oldu

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15’lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak. Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

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