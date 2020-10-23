Ankara hava durumu! Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara’da 23 Ekim Cuma ve cumartesi ve pazar günü hava durumu nasıl? Havalar son haftalarda iyice soğumaya başladı. Özellikle e son günlerde yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, Ankara’da hava nasıl olacak, Ankara’da yağış var mı? Ankara’da sıcaklık kaç derece olacak? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Ankara’da hava sıcaklığı bugün kaç derece? Ankara’da hava güneşli mi? İşte Meteoroloji Ankara hava durumu.