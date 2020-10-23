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Yaşam Ankara hava durumu! Ankara’da hava nasıl olacak?
Yaşam

Ankara hava durumu! Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara’da 23 Ekim Cuma ve cumartesi ve pazar günü hava durumu nasıl? Havalar son haftalarda iyice soğumaya başladı. Özellikle e son günlerde yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, Ankara’da hava nasıl olacak, Ankara’da yağış var mı? Ankara’da sıcaklık kaç derece olacak? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki Ankara’da hava sıcaklığı bugün kaç derece? Ankara’da hava güneşli mi? İşte Meteoroloji Ankara hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:46:00 - 2020-10-23 08:47:25
Ankara hava durumu! Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde meydana gelebilecek hava durumuna ilişkin tahmini raporunu açıkladı. Meteoroloji’nin hava durumu verilerine göre saat saat hava sıcaklığı, dolu ve yağış bilgileri haberimizde. Ankara’da bugün, yarın ve 5 günlük hava sıcak mı, kaç derece, yağmur var mı? İşte Ankara 23 Ekim Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara’da hava durumu

23 Ekim Cuma bugün Ankara’da hava açık sıcaklık 11 derece, nem oranı % 67 (en yüksek)

24 Ekim Cumartesi Ankara’da hava açık sıcaklık 12 derece, nem oranı % 57 (en yüksek)

25 Ekim Pazar Ankara’da hava kapalı sıcaklık 12 derece, nem oranı % 53 (en yüksek)

26 Ekim Pazartesi Ankara’da hava kapalı sıcaklık 11 derece, nem oranı % 55 (en yüksek)

27 Ekim Salı Ankara’da hava açık sıcaklık 10 derece, nem oranı % 51 (en yüksek)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta tahmini hava durumu verileri için tıklayın

 

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