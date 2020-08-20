Hava tahminleri günlük yaşantımız için son derece kıymetli. Evden dışarı çıkmadan önce pek çok kişi hava durumunu yakından inceliyor. İnternet ve telefon uygulamalarıyla günlük, haftalık, aylık hava tahminlerine ulaşmanız mümkün. Hatta yaşadığınız şehrin yanı sıra dünyanın diğer ucundaki ülke ve şehirlerin dahi hava tahmin raporlarını öğrenebilirsiniz. Peki, Ankara’da bu hafta nasıl olacak.

Meteoroloji nedir?

Pek çok kişi meteorolojinin ne olduğunu merak ediyor. Atmosferde yaşanan hava oluşumları ve değişimlerini inceleyen bilime meteoroloji denir.

Hava tahmini nasıl yapılır? | Hava durumu nasıl tespit edilir?

Bir ülke, bölge ve şehir için öngörülen meteorolojik olaylar sübjektif veya objektif yöntemler kullanılarak ölçülüyor. Hava tahminleri üç aşamalıdır. Hava tahminleri gözlem, analiz ve tahminlerle şekillenir. Gözlemler ise yer gözlemleri, gemi gözlemleri, yüksek atmosfer gözlemleri, radar ürünleri, uydu görüntüleri ve meteoroloji istasyon aracılığıyla yapılıyor.

Meteoroloji balonu nedir?

Sıcaklık, nem, basınç ve rüzgar hızını ölçen cihazlara hava durumu balonu ismi verilir. Hava tahmin balonu kauçuktan üretilir ve içerisinde hidrojen ya da helyum bulunur.

Ankara hava durumu

Hava tahmin raporlarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz programlarla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ankara’da yaşayan vatandaşlar sık sık internette “Ankara hava durumu” konusunu araştırıyor. Merak ettiğiniz il ve ilçeni hava tahmin raporuna mgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ülke hava durumları

İnternet üzerinden ve uygulamalardan yalnızca bulunduğunuz ülke ya da şehrin değil tüm dünyadaki hava durumlarını öğrenebilirsiniz. Hava durumunu merak ettiğiniz ülke, şehir ve bölgen isimlerini arama motoruna yazarak hava tahminine hızlıca ulaşabilirsiniz.