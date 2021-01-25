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Gündem Ankara hava durum Meteoroloji Ankara’da kar yağışı var mı?
Gündem

Ankara hava durum Meteoroloji Ankara’da kar yağışı var mı?

Meteoroloji son dakika hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu alarm vermesinden sonra Çarşamba günü, Romanya'dan yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlar söz konusu olurken, Ankaralılar da hava durumunu araştırıyor. Peki Ankara’da hava durum nasıl? Meteoroloji Ankara’da kar yağışı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:36:00 -
Ankara hava durum Meteoroloji Ankara’da kar yağışı var mı?

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yurdun kuzey ve batı kesimlerini ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Ankara’da hava kaç derece?

Ankara’da hava bugün, 10°C. Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Ankara’da Salı günü en düşük sıcaklık 3 derece olurken en yüksek sıcaklık 11 derece, Çarşamba gün en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcalık 10 derece. Ankara’da Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük -2, en yüksek 0 derece olduğu görünüyor.

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