Ankara hava durum Meteoroloji Ankara’da kar yağışı var mı?

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yurdun kuzey ve batı kesimlerini ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Ankara’da hava kaç derece?

Ankara’da hava bugün, 10°C. Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Ankara’da Salı günü en düşük sıcaklık 3 derece olurken en yüksek sıcaklık 11 derece, Çarşamba gün en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcalık 10 derece. Ankara’da Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük -2, en yüksek 0 derece olduğu görünüyor.