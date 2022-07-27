Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
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