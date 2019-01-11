Ankara Haberleri: Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Ankara turizmini ayağa kaldırmayı hedefleyen Mehmet Özhaseki’nin projeleri içerisinde Hürriyet Ankara’nın defalarca gündeme getirdiği Başkent’in tarihi kent merkezindeki Namazgahtepe ile Roma Tiyatrosu da yer aldı. Özhaseki’nin ‘Tarihi ve kültürel değerlerin açığa çıkarılması’ başlığıyla hazırladığı projeler kapsamında Milli Mücadele yıllarında şehit düşen binlerce askerin defnedildiği, günümüzde Etnografya Müzesi ile Türk Ocağı’nın bulunduğu Namazgâh Tepe’ye anıt inşa edilecek. Hürriyet Ankara, Namazgâh Tepe’deki şehit mezarlarını, ‘Şehitlerimizin mezarı nerede’, ‘Namazgâh Tepe’yi anıtla yaşatalım’ manşetleriyle gündeme taşımıştı. Büyükşehir Meclisi de daha önce anıt yapılması kararı almış ancak hayata geçirilememişti.

TİYATRO KURTULACAK

Özhaseki’nin projeleri içerisinde dikkat çekenlerden bir diğeri de Roma Tiyatrosu ile ilgili. İçinde ateş yakılan, çevresi kirletilen, madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve daha sonra etrafı tel örgülerle çevrilen arkeolojik sit alanı içerisindeki Antik Roma Tiyatrosu da aslına uygun olarak restore edilecek. Hürriyet Ankara, ‘Arkeopark’ olarak düzenlenmesi planlanan tiyatronun perişan halini; ‘Roma Tiyatrosu’na mülteci çadırı’, ‘Evsizlerin antik yaşamı’, ‘Tarihe işkence’, ‘Sahne bağımlıların’ başlıklarıyla defalarca gündeme getirmişti

YAHUDİ MAHALLESİ YENİLENECEK



Özhaseki’nin öne çıkan projelerinden bazıları ise şöyle:

♦ Yürüyüş güzergâhı haline getirilecek olan Kültür Yolu’nun ‘kısa hat’ olarak nitelendirilen 8 kilometrelik bölümü Ankara Kalesi’nden başlayacak, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son bulacak. 12 kilometrelik uzun hatta ise yolculuk Ankara Kalesi’nde başlayıp Atakule’de son bulacak.

♦ Ankara Kalesi Akkale Burcu’nun altında Ankara Kalesi Müzesi yapılacak. Restorasyon çalışmasıyla Başkentlilerin ve turistlerin kullanımına sunulacak.

♦ Eski Yahudi Mahallesi olarak da bilinen Sakalar Mahallesi yenilenecek.

♦ Modern Çarşı, Ulus Hali, Hergelen Meydanı da restore edilecek ve Anafartalar Caddesi’nde cephe yenilemesi yapılacak.

♦ Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ankara’nın ilçelerinde bulunan yayla, gölet, göl ve baraj kenarlarına kamp merkezleri kurulacak. Proje, ilk etapta 20 noktaya uygulanacak.

♦ Ankara’da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 24 saat açık kütüphaneler yapılacak.