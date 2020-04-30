Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.
Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M.
Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan ABD’ye yardım götürecek C-130 tipi askeri kargo uçağına ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyarette bulunarak faaliyetleri yerinde inceledi.