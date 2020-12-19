Ankara esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gelir ve kira desteğinden memnun

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan esnafa yönelik olarak açıklanan gelir ve kira destekleri, başkent esnafınca olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başındaki Kabine Toplantısı'nın ardından 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay süreyle ayda 1000 lira hibe, basit usule tabi esnafa da büyükşehirlerde ayda 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği sağlayacaklarını açıklamıştı.



Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam 5 milyar liralık bu desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi.

Buna karşın esnafın biraz daha destek beklediğini ifade eden Yiğiner, "Salgından dolayı ekonomileri güçlü ülkeler bile sıkıntı yaşadı. Bu şartlarda verilen desteklerden dolayı hükümetimize, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Salgın sürecinin Türkiye'de iyi yönetildiğini belirten Yiğiner, destekler sayesinde piyasaya para gireceğini dile getirdi.

Yiğiner, taksi, minibüs ve servis işletmecisi esnafının da mazot desteği beklediğini ifade etti.

- "Destekler birkaç ayla sınırlı kalmasın"

Servis şoförü Lokman Solmaz da salgından en çok etkilenen kesimlerin başında geldiklerini söyledi.

Sektörde faaliyet gösterenlerin kredi ve Bağ-Kur primi borçlarını ödemekte zorlandığını dile getiren Solmaz, "Destekler birkaç ayla sınırlı kalmayıp salgın süresince verilirse daha faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kuaför salonu işletmecisi Ramazan Kalaycı, destek dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Salgın sürecinde esnafın zor günler geçirdiğine işaret eden Kalaycı, "Desteklerin hibe şeklinde gerçekleşecek olması önemli." ifadesini kullandı.

Pastane sahibi Mustafa Kahveci, esnafın vergi yükünün hafifletilmesini istedi. Destekler için ilgililere teşekkür eden Kahveci, daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Lokanta işletmecisi Mehmet Aztekin de lokantaların hijyen kurallarına uygun olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, yeme-içme sektörü için yeniden müşteri ağırlama döneminin başlamasını istedi.

Sadece paket servis uygulamasıyla işletme maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını dile getiren Aztekin, sağlanan destekler nedeniyle yetkililere teşekkür etti.















