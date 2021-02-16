  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ankara Emniyeti'nden Selçuk Özdağ açıklaması
Siyaset

Ankara Emniyeti'nden Selçuk Özdağ açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:59:00 -
Ankara Emniyeti'nden Selçuk Özdağ açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve yol açıldı! Kandil için yolun sonu...
Gündem

Ve yol açıldı! Kandil için yolun sonu...

Duhok'un kuzeyinden Erbil'in kuzeyine kadar uzanan Gara Dağı bölgesinin temizlenmesiyle Kandil'e giden güç araziler temizlenmiş oldu. Teröri..
Dünya

"Türkiye'nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaştığını söyleyerek "Türkiye'nin garan..
Türkiye'den kritik
Teknoloji

Türkiye'den kritik "Anti-Balistik" füze hamlesi

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın balistik füze savunma sistemi çalışmalarına hız vereceğini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay