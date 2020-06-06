  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:52:50 -
Ankara Emniyetinden “Aleyna Çakır” açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yaptı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sema Esen’e (Aleyna Çakır) ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, 3 Haziran’da Ankara’nın Keçiören ilçesinde Sema Esen’in (Aleyna Çakır) ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.



“Şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır”


Açıklamada, “17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi.



“Adli tahkikat devam etmektedir”


Açıklamada ayrıca, “3 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı