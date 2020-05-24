Ankara Emniyet Müdürlüğünden 6 polisin ve 1 vatandaşın yaralandığı kaza ilgili açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır” denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı uygulama noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.