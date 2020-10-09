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Aktüel Ankara Devlet Opera ve Balesinden "Azerbaycan Gecesi" konseri
Aktüel

Ankara Devlet Opera ve Balesinden "Azerbaycan Gecesi" konseri

Azerbaycanlı bestecilerin şarkıları, mahnıları ve aryalarının seslendirileceği konser, 14 Ekim'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:29:18 -
Ankara Devlet Opera ve Balesinden "Azerbaycan Gecesi" konseri

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 14 Ekim'de yapılacak Azerbaycan Gecesi konserinde, Azerbaycanlı bestecilerin Türkiye'de az seslendirilmiş şarkıları, mahnıları ve aryaları sanatseverlerle buluşacak.

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyada yaşanan küresel salgın sebebiyle salonlardan uzak kalan izleyiciler, ekim ayında Opera Sahnesi'ndeki konser ve temsillerle sanat keyfi yaşamaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlanan oturma düzeniyle, etkinlikler güvenli bir ortamda gerçekleşecek ve sanatın iyileştirici gücü başkentlilerle buluşacak.

Bu kapsamda, 14 Ekim akşamı yapılacak Azerbaycan Gecesi konserinde Azerbaycanlı bestecilerin Türkiye'de az seslendirilmiş şarkıları, mahnıları ve aryaları seslendirilecek.

Tofig Guliyev, Niyazi Tağızade, Üzeyir Hacıbeyov gibi bestecilerin repertuvarından oluşan konserde, sopranolar Esin Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal; tenorlar Şenol Talınlı ve Oğuz Sırmalı yer alacak. Melahat İsmailova da piyanosuyla eşlik edecek.

Gülümden Alev Karaman'ın anlatımıyla gerçekleşecek konserde, ortak kültürden çıkan şarkılar ve türküler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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