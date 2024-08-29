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Yerel Ankara' da yolcuya şiddet: Otobüsten indirip darp etti!
Yerel

Ankara' da yolcuya şiddet: Otobüsten indirip darp etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 09:13:28 - 2024-08-29 09:13:28

Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ilaç tedavisi gören bir kişi, otobüs şoförü tarafından darp edildi.

İddiaya göre, bir yıl önce geçirdiği beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisi gören Hamit Mutlu, sabah saatlerinde Pursaklar-Ulus seferini gerçekleştiren 438 numaralı belediye otobüsüne bindi. Mutlu, yaşlı bir kişinin otobüse binmesinin ardından şoför tarafından hakarete uğradığını duydu.

Yaşlı adamın durak düğmesine yanlış bastığı gerekçesiyle şoför tarafından hakaret edildiğini gören Mutlu, şoförü daha saygılı olması için uyardı. Bu uyarının ardından şoför, Mutlu’nun üzerine yürüyerek darp etmeye başladı. Şoför, Mutlu’yu otobüsten iterek dışarıya attıktan sonra hakaret edip tehditler savurdu. Şoförün, Mutlu’ya, “20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım” dediği ileri sürüldü. Darp anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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