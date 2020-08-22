Ankara da 2 Nolu baro için kolları sıvadı

Hasan Eğrigöz Ankara

Yeni baronun kurucular kurulu üyesi olan Avukat Eyüphan Korkmaz, yapacakları başvuru öncesi Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

Yılların özlemiydi

“4 kurucular kurulu üyesi olarak TBB’ye yazılı olarak başvurumuzu yapıp, nasip olursa tüm meslektaşlarımıza elektronik ortamda ikinci baronun kurulma noktasındaki başvuru sürecini başlatmış olacağız. Bu, yılların bir özlemiydi. Belki Ankara’daki bir tıkanıklığın, var olan sorunların çözümü noktasında tatlı bir rekabet içerisinde kronikleşmiş birçok mesleki soruna çözüm oluşturabilme noktasında diğer meslektaşlarımızın bir araya gelmesi noktasında bir gayreti.”

15 Temmuz, gezi, din düşmanlığı

Mevcut baroların tüm meslektaşları kucaklamayan bir yaklaşımı olduğunu belirten Korkmaz, şöyle devam etti: “Bu uzun süredir devam eden bir sorun. Tüm meslektaşlarımızı kucaklamayan yaklaşım tarzı. En son bu kanunun çıkmasının gerekçelerinden bir tanesi tüm Türkiye kamuoyunu yaralayan Ankara Barosu Başkanının dine düşmanca yaklaşımıydı. Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama bunun öncesinde gerek 15 Temmuz’da alınan tavırlar, Gezi olaylarında alınan yaklaşımlar, daha önceki genel kurullardan sonra oluşan diğer grupları hiçbir şekilde kucaklamıyor oluşları, var olan sorunları kronik hale getirdi. Bu da yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulması gereğini doğurdu.”