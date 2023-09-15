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Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ırkçı Müdafaa Hareketi'ne soruşturma!
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ırkçı Müdafaa Hareketi'ne soruşturma!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 18:42:00 - 2023-09-15 18:43:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ırkçı Müdafaa Hareketi'ne soruşturma!

ÖZGÜR DER'in Cumartesi günü Saraçhane'de düzenleyeceği ırkçılık karşıtı mitingi basma çağrısı yapan ayrıca sokak olaylarına zemin hazırlayıp, bildiri yayınlayan Zafer Partili Erdi Can Yıldız yönetimindeki Müdafaa Hareketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin gelişmeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Zafer Partisi Ardahan Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız'ın öncülük ettiği ‘Müdafaa Hareketi’ isimli ırkçı sosyal medya oluşumuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."

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