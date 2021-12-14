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Yerel Ankara Çevre Yolun’da feci kaza
Yerel

Ankara Çevre Yolun’da feci kaza

Ankara çevre yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 04:11:00 -
Ankara Çevre Yolun’da feci kaza

Kaza; 21.00 sıralarında Ankara Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 35 AD 2965 plakalı otomobil sürücüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 MVS 77 plakalı araca çarptı.

Çarpışma sonucunda 2 otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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