Ankara Çankaya Belediyesi 27 memur alımı şartları neler?

Çankaya Belediyesi memur alımı, personel alımı 2021 ilanı için başvurular 16 Nisan itibari ile başlayacak. Çeşitli kadro ve pozisyonlar için yapılacak alımlar yoğun ilgi görürken, başvuruda bulunacak adaylar gerekli şartları sorguluyor.

Ankara Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Çankaya Belediyesi Memur Alımı için Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

-Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Çankaya Belediyesi 27 memur alımı şartları

Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek. Şahsen başvuru istenen unvanlar için adres, "Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı" olarak kaydedildi. Başvuru sırasında gerekli belgelerin tamamı şu şekilde:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuruformuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?