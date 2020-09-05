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Aktüel Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni hayvan barınakları yapacak
Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni hayvan barınakları yapacak

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan: - "Pandemi nedeniyle ertelenen yeni barınak ihalemizi 16 Eylül'de yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:13:45 -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni hayvan barınakları yapacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince pandemi nedeniyle ertelenen yeni barınak ihalesinin 16 Eylül'de yapılacağı, can dostları için Çankaya Karataş Mahallesi'nde yeni ve modern bir yaşam alanı inşa edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Gölbaşı'ndaki barınağın iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Aslan, Ankara'daki her canlının yaşamını emanet olarak gördüklerini belirterek "Barınaktaki hayvanlarımızın hepsinin buraya gelmesinde bir neden var. Kimi yaralanmış, kimi hasta… Tek başlarına hayatlarını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanlar burada bulunanlar." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi barınaklarında hayvanların ölüme terk edilmesi, aç bırakılması gibi bir durum olmadığının altını çizen Seyfettin Aslan, şöyle devam etti:

“Gölbaşı barınağından yeni barınağa taşınana kadar hayvanların daha rahat ortamda yaşamaları için iyileştirmelerimiz devam ediyor. Barınağımız herkese açık. Kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak konan bazı kurallarımız var. Belirli saatlerde personelimiz ziyaretçilere eşlik ediyor. Ayrıca barınaklarımız sürekli denetim altında. Gölbaşı Kaymakamlığımızca, Tarım Orman Müdürlüğümüzce, Tarım Bakanlığımızca denetleniyor. Burada açta, açıkta hayvan yok."

- "Sincan kedi evi inşaatı başladı"

Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri amaçlarının, buradaki hayvanların modern bir alana taşınması olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle ertelenen yeni barınak ihalemizi 16 Eylül'de yapacağız. Can dostlarımız, Çankaya Karataş Mahallesi'nde yeni ve modern bir yaşam alanına kavuşacaklar. Aynı şekilde Sincan'daki kedi evimizin de inşaatı başladı."

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