Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden 'yerel medya kararı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye tarafından, başkentte günlük yayın yapan yerel gazetelerin resmi ilan tarifesi ile yayınlanması konusunda karar alındığını açıkladı. Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan bu uygulamanın diğer tüm şehirlerde de uygulanarak belediyelerimizin kendi illerindeki gazetelere destek olmalarını bekliyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı 5. oturumunda, Cumhur ittifakının yerel medyaya destek olma konusuyla ilgili meclise sunduğu gündem maddesi görüşüldü.

Kabul edilen teklifi değerlendiren Sinan Burhan, şunları söyledi:

"Bütün meclis üyelerine yerel basına destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Yerel medya çok önemli. Demokrasinin kurumsallaşması, kökleşmesi bakımından, ulusal medya kadar yerel medya da fevkalade önemlidir. Anayasamızın 28. Maddesi'nde; 'Basın hürdür, sansür edilemez' deniliyor. Basının hür olmasının en temel yolu da ekonomik bağımsızlıktır. Yerel medya Kuva-ı Milliye ruhuna sahiptir. Ezan, bayrak ve Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Bu ülkenin teminatıdır. Yerel medyadan mandacı, darbeci olmaz. Türkiye’deki hiçbir darbede yerel medyanın fonksiyonu yoktur. O yüzden yerel medyanın güçlendirilmesi adına vermiş olduğunuz bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."