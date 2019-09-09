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Ankara Büyükşehir Belediyesi dar gelirli çiftlere toplu nikah töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk çeken çiftler için toplu nikah töreni düzenleyecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi dar gelirli çiftlere toplu nikah töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk çeken çiftler için toplu nikah töreni düzenleyecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl Başkent’te ikamet eden ve evlenmek için maddi durumu iyi olmayan 219 çiftin nikahını kıyacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplu nikahını kıyacağı 219 çift için kayıt başvuruları başladı.


12 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplu nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklar Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak. Büyükşehir’in evlenecek çiftlere bir başka desteği de ev eşyası olacak. Dar gelirli çiftlerin düğün masraflarını azaltarak, onlara destek olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çiftlere hem koltuk takımı hediye edecek hem de gıda ve kömür desteği sağlayacak.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilecek toplu nikah töreninden yararlanmak isteyen çiftler başvurularını, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bankosuna yapabilecek.


Toplu nikah töreniyle ilgili kayıt ve daha fazla bilgi almak isteyenler de (0312) 507 24 35 numaralı telefon hattından iletişime geçebilecek. En mutlu anlarında Başkentli çiftlerin yanında olacak olan büyükşehir belediyesine başvuru için; ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı evlenme beyannamesi, fakirlik belgesi ve birer adet fotoğraf isteniyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
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