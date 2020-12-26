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Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücrete ne kadar zam yaptı?
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücrete ne kadar zam yaptı?

Asgari ücrette yeni yılda yapılacak zam oranı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Belediye çalışanlarına verilecek asgari ücret miktarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücrete ne kadar zam yaptı?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:13:00 -
Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücrete ne kadar zam yaptı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş  Belediye çalışanlarına verilecek asgari ücret miktarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş şu ifadeleri kullandı;

“Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

Asgari ücret 2021 zam oranı ne zaman belli olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısının 28 Aralık’ta saat 10.30’da yapılacağını duyurdu.

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