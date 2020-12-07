Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyenin bütçe görüşmelerinde yöneltilen soruları yanıtladı:

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizim asfalt, beton belediyeciliği yapmadan, bir Ankaralının yatağa aç girmemesi, okumayan bir çocuğun kalmaması, Ankara halkının sağlıklı ve mutlu yaşamasından başka bir derdimiz yok." dedi.

Yavaş, 24 Kasım'da gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında kendisine yöneltilen soruları ve iddiaları, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan toplantıda yanıtladı.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin, "Sayın Yavaş'a, milletim adına, Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum, 10 milyar lirayı ne yaptınız? Hangi kalemlerde ne yaptınız?" sorusuna Yavaş, "Nereye harcadığımız kesin hesap cetvellerinde ve internette var. Harcadığımız para 14 milyar 109 milyon 889 bin 468 lira." diye yanıt vererek yapılan harcamaların bulunduğu listeyi ekranda gösterdi.

Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde "saydamlık ve hesap verebilirlik" bölümünden harcamaların yapıldığı yerlerin görülebildiğini belirterek Mamak Belediyesinin internet sitesinde bu tür bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Reklam amaçlı açılışlar yapmadıklarını belirten Yavaş, "Hep gözleri şunu arıyor, Mansur Yavaş ne yaptı? Bir ANKAPARK arıyorlar herhalde. Bizde bu yok. En büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek. Bizim asfalt, beton belediyeciliği yapmadan, bir Ankaralının yatağa aç girmemesi, okumayan bir çocuğun kalmaması, Ankara halkının sağlıklı ve mutlu yaşamasından başka bir derdimiz yok." diye konuştu.

Belediye tarafından heykel yapımına ve bazı yarışmalara ayrılan bütçelerle ilgili iddialara da yanıt veren Yavaş, eskiden Ankara'nın tarihiyle bağdaşmayan, Çin malı plastik heykellere anormal paralar ödendiğini, şimdi ise heykelleri ahşaptan, sıfır maliyetle 20 yıldır belediye bünyesinde çalışan bir kişinin ücretsiz olarak yaptığını ifade etti.

Yavaş, heykel yapımı için ayrılan 1,5 milyon liranın da pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak için düzenlenecek anıt yarışması ile Cumhuriyet'in 100. yılında yapılması planlanan Cumhuriyet Anıtı için harcanmasının düşünüldüğünü dile getirdi.

- "ANKAPARK'ta şu ana kadar oluşmuş zarar 111 milyon lira"

Toplantıda, ANKAPARK'ın son halini gösteren bir video da izletildi.

Videonun ardından Yavaş, "İnsanın izlerken içi el vermiyor. Tüyü bitmedik yetim hakkının nerelere gömüldüğü, nerelerde heba edildiğini bütün Ankaralı görüyor. Fakat benim anlamadığım, Murat Köse'nin bu durumu nasıl bana yıktığı. Yani ANKAPARK ihale edilmiş, hala bize de teslim edilmemiş, belki de mahkemeleşeceğiz." dedi.

"ANKAPARK'ın bu hale gelmesine gönlümüz razı olmuyor çünkü Ankaralının parası. Mutlaka bize teslim edildikten sonra bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız, kamuoyuna açacağız, gerekirse hükümetle görüşeceğiz, bu konuda herkesle görüşeceğiz, para boşa gitmesin" dediğini hatırlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da söylemiştim, 'Biz buranın daha fazla zarar görmemesi için bilirkişi tespiti yapıyoruz, bir an evvel sözleşmenin de sona ermeden ANKAPARK'ı teslim edelim ki zarar artmasın'. Yaptığımız tespitte şu anda kilitli olduğu için birçok alana girilemedi. Şu ana kadar oluşmuş zarar, 2 ay öncesi itibarıyla 111 milyon lira. Bu süre zarfında daha ne oldu bilmiyorum, bize teslim edilinceye kadar da ne kadar zarar edecek bilmiyorum."

Toplantıda, belediye tarafından depremle ilgili yapılan çalışmalar, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar, Kovid-19 süresince hastaların evlerine yemek dağıtımı ile maske üretimi ve dağıtımı gibi yapılan yardımlar ve ihale süreçlerine ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, belediyenin hayata geçirdiği bisiklet yolu, spor faaliyetleri, kültür ve sosyal çalışmalar ile bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da slayt eşliğinde bilgi verdi.



