Ankara Barosu'nda Sedat Peker hayranı avukat! Yönetim Kurulu üyeliği için firari mafyaya oy verdi
Ankara Barosu'nun 66. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, 49 nolu sandıktan yönetim kurulu üyeliği için firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e oy çıktı.
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Ankara Barosu'nun Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliği için sandıklar kurulup seçim yapıldı. Oyların 6 bin 969'unu alan Erinç Sağkan, yeniden başkan seçildi.
Firari Peker'e oy çıktı!
Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alıp, eşcinsel sapkınların savunuculuğunu yapan Ankara Barosu'nun avukatlarından birisi firari mafya elebaşı Sedat Peker'in hayranı çıktı. Oyların sayımı esnasında 49 nolu sandıktan, yönetim kurulu üyeliği için firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e de oy verildi.
O avukatı araştırıp bulacaklar mı?
Kamuoyu şimdi, Ankara Barosu'nun Sedat Peker hayranı avukatın kim olduğunu araştırıp araştırmayacağını merak ediyor.