Ankara Barosu sapkınların hamisi

Dünyayı alarma geçiren LGBTİ’ye karşı Türkiye’de de büyük mücadele veriliyor. Şer odakları, sapkınlığı yaymak için ellerinden geleni yapıyor. CHP, DEM, TİP, EMEP, marjinal sol yapılanmalar, karanlık odalar ve barolar sapkınlara kol kanat geriyor. Yeni ortaya çıkan rezalete ise sapkınlığı eleştiren Diyanet’e saldıran Ankara Barosu yol açtı. ‘Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+’lar’ adlı konferansın iptalini talep eden Avukat Merve Ayvalı, Baro tarafından tüm görevlerinden el çektirildi.

Eşcinsel zorbalık

Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, tepkisini şöyle ifade etti: “Ne yazık ki Ankara Barosu, CHP ve DEM Parti, Türk aile yapısının bozulmasına yönelik eşcinsel oluşumlarını her ortamda desteklemektedir. Belediye başkanları ve milletvekilleri LGBTİ’lere sahip çıkmaktadır. Bir avukat, LGBT’ye verilen destekten dolayı Baroyu eleştirmesi neticesinde disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerden el çektirilmiştir. LGBTİ’yi kabul etmeyenleri bünyelerinden dışlayan zorbalara karşı hepimiz el birliğiyle mücadele etmeliyiz. Asıl amaçları Türk aile yapısını sona erdirmek ve gelecek nesillerimizi ahlâksız bataklığın içine hapsetmektir. Nerede sapkın bir zihniyet varsa orada CHP var, orada DEM var ve milletin yararına hiçbir oluşumda yer almayan bazı barolar.

Ahlaksızlığın özgürlüğü

Özgürlük adı altında her türlü ahlâksızlığı meşru gören bu zihniyete karşı yanımızda olan Akit Medya Grubu’na teşekkür ediyoruz. Çünkü bu zihniyet, tehlikeli oyun oynamakta ailenin yok olmasına hizmet etmekte. Her türlü ahlâksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler dilsiz şeytan olmayacağız. Sapkın zihniyetin her zaman karşısında olacağız. CHP, DEM ve Ankara Barosu’nun karşısında dimdik eğilmeden bükülmeden tavrımızı net olarak göstereceğiz. Çünkü aile yapımıza dinamit koyan zihniyetin asıl amacı ahlak çökertmesi ile Türkiye’ye darbe vurmaktır.”

Rusya gibi yasaklansın

HAKDER Başkanı Avukat Bülent Demir de, şunları söyledi: “Belli başlı yapılanmaların sapkınlığı meşrulaştırma girişimlerini ibretle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mızı, Meclisi’mizi yasal düzenlemede bulunmaya davet ediyoruz. LGBTİ’nin yasaklanması için çalışma yürütmeye çağırıyoruz. Buna yasak koyan Rusya önemli bir örnektir. Ankara da mutlaka böyle bir hamlede bulunmalıdır. LGBTİ, Yahudi dayatmasıdır. İngiltere-Amerika-İsrail üçlüsünün dünyanın başına bela ettiği bir illettir. Batı’da çürüme başlamıştır, tehlike büyüktür, onun için savaş hâlindeyiz. Sapkınlığı savunan her kurumun, her şahsın karşısındayız. Ankara Barosu’nun avukat arkadaşımıza LGBTİ’ye yönelik tavrı nedeniyle yaptığı haksızlık bellidir. Değerlerimizle örtüşmeyen LGBTİ’nin kurumsallaşmasına ülkemizde izin vermeyiz.”

