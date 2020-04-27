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Gündem

Ankara Barosu hacklendi! Dikkat çeken mesaj

Ankara Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a karşın açıklamasından sonra baronun web sitesi hacklendi. Siteye giren kullanıcılar "Zina haramdır ve eşcinsellik sapkınlıktır" yazısıyla karşılaştı.

2020-04-27 17:11:00 -
Ankara Barosu hacklendi! Dikkat çeken mesaj

Zinanın haram olduğunu ve eşcinselliğin sapkınlık olduğunu hutbesinde dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a karşı Ankara Barosu, "Diyanet İşleri Başkanının açıklamasını ibretle izledik" açıklamasında bulunarak skandala imza attı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada milyonlarca kişi Ankara Barosu'nun açıklamasını kınayarak Ali Erbaş'a desteklerini dile getirdi. Twitter üzerinden yüzbinlerce atılan tweetle #AliErbasyalnızdeğildir isimli tag Türkiye gündemine oturdu.

Web sitesi hacklendi

Milyonlarca kişi tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek mesajları atılırken, Ankara Barosu'nun resmi web sitesi de ankarabarosu.org.tr hacklendi. Siteye giren kullanıcılar "Zina haramdır ve eşcinsellik sapkınlıktır" yazısıyla karşılaştı.

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