Ankara Barosu avukatından Barış Atay'a tepki

yeniakit.com.tr Sokağa çıkma yasağını ve emniyetin uyarılarını dinlemeyip 1 Mayıs'ı istismar eden provokatörler Taksim'de olay çıkardı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yasakları dinlemeyerek kendini bilerek gözaltına aldırdı, TKP Hatay Milletvekili Barış Atay ise, çıkan arbedede grubu provoke ederek polislere saldırdı.

Bunun üzerine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırdığı için mensup olduğu baroya dava açan Ankara Barosu avukatlarından Veli Böke, baroları da eleştirerek 1 Mayıs provokatörlerine tepki gösterdi.

"Avukatları sömüren barolar ile işçiyi sömüren bazı sendikalar..."

Böke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu provokatörler hangi fabrikada işçi acaba? Avukatları sömüren barolar ile işçiyi sömüren bazı sendikalar, aynı #Darbe değirmenine su taşıyan ırgatlardır. Bazı siyasiler ise goygoycusu." ifadelerini kullandı.

Barış Atay polislere saldırdı, Ankara Barosu da Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmıştı

Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını ileri süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulunmuştu.