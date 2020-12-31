Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta? Ankara cuma namazı vakti
Ankara cuma namazı kaçta, bugün cuma ezanı ne zaman, öğle vakti saat kaçta? Ankara'da yarın cuma namazı kaçta kılınacak? 1 Ocak 2021'de Ankara'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar "Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ocak Ankara namaz vakti...
Ankara cuma namazı saati başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri birçok kişi tarafından merak konusu olmuştu. Peki, cuma namazı 1 Ocak'ta kaçta kılınacak?
Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta?
İSTANBUL: 13:13
ANKARA: 12:57
BURSA: 13:12
KONYA: 12:58
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1 Ocak'ta cumaya gitmek serbest mi?
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın Cuma Namazı'na gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.