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Yaşam Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta? Ankara cuma namazı vakti
Yaşam

Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta? Ankara cuma namazı vakti

Ankara cuma namazı kaçta, bugün cuma ezanı ne zaman, öğle vakti saat kaçta? Ankara'da yarın cuma namazı kaçta kılınacak? 1 Ocak 2021'de Ankara'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar "Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Ocak Ankara namaz vakti...

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:59:00 -
Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta? Ankara cuma namazı vakti

Ankara cuma namazı saati başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri birçok kişi tarafından merak konusu olmuştu. Peki, cuma namazı 1 Ocak'ta kaçta kılınacak?

Ankara 1 Ocak'ta cuma namazı saat kaçta?

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:57

BURSA: 13:12

KONYA: 12:58

İl il cuma namazı vakitleri için tıklayın

1 Ocak'ta cumaya gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın Cuma Namazı'na gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

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