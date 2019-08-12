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Anka’nın fidan bağışı kampanyasına destek

Gaziantep Özel Anka Hastanesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürüttüğü fidan bağışı kampanyasına hastanede yeni işe başlayan iki personel de destek verdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
Anka’nın fidan bağışı kampanyasına destek

Gaziantep Özel Anka Hastanesinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürüttüğü fidan bağışı kampanyasına hastanede yeni işe başlayan iki personel de destek verdi. Yeni personeller TEMA Vakfına 10 fidan bağışladı.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi, sağlık alanındaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Hastanenin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla “Gelecek için bir fidan da sen dik” adı altında başlattığı TEMA Vakfına fidan bağışı kampanyası büyük ilgi görüyor.


Anka Hastanesinde yeni işe başlayan laborant Ayyuş Demir ve hemşire Cuma Turgay Tekkanat, kampanyaya 10 fidan bağışlayarak katkıda bulundu. Personellere kendi adlarına fidan bağışının yapıldığı belge Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Dr. Av Cengiz Bayram tarafından takdim edildi.


Böyle anlamlı bir kampanyaya dahil oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Demir ve Tekkanat, "Artık bizim de dikili bir ağacımız var. Buna vesile olan Gaziantep Özel Anka Hastanesine teşekkür ederiz” dedi.


Bu davranışın herkese örnek olmasını dileyen Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Dr. Av Cengiz Bayram da, "TEMA Vakfına yapmış oldukları fidan bağışıyla çevre ve gelecek nesillere göstermiş oldukları duyarlılık ve özveriden dolayı yeni işe başlayan personellere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Gelecek nesillere orman sevgisini aşılamak ve temiz bir yaşam alanı sağlamak adına böyle bir kampanya başlattıklarını da dile getiren Dr. Av. Bayram, "Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Artık geleneksel hale gelen fidan bağışı kampanyamıza ilgi oldukça fazla. Bu durum da amacımıza ulaştığımız için bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
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