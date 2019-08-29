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ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, tarihe altın harflerle yazılan, yüce Türk milletinin azim ve kararlığı sonucu elde edilen bu anlamlı zaferin 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
ANKA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, tarihe altın harflerle yazılan, yüce Türk milletinin azim ve kararlığı sonucu elde edilen bu anlamlı zaferin 97. yıldönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadığımızı dile getirdi.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yılını kutlamanın gururunu yaşadığımızı ifade eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, şunları söyledi:


“Bugün yurt genelinde şanlı Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 97 yıl önce, 26 Ağustos’ta başlayan Başkomutanlık Meydan savaşı, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu eşsiz mücadele ile milletimiz, en zor şartlar karşısında bile vatanını canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyenler Türk milletinin direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer sonucu vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı büyük bir zafer kazanan milletimiz, bu mücadelesiyle mazlum halklara da örnek olmuştur.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm imkânsızlıklara rağmen, halkımızın gösterdiği muazzam çaba ve fedakarlıklarla tarihe yazılan şanlı destanımız bizlere bırakılan en büyük miras ve emanettir. Atatürk’ün belirlediği hedefler doğrultusunda çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin temel görevi ve sorumluluğudur. Bu nedenle, Cumhuriyetimize sıkı sıkıya sahip çıkmak her açıdan büyük önem arz etmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor. Hayatlarını vatanımız için feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
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