ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), silahlı insansız hava aracı ANKA'yı Malezya için hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl bu ülkede düzenlenen LIMA-2023 Fuarı'nda, 3 adet ANKA SİHA' ihracı için 100 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştı.

'Özel görev yüklü' olacak SİHA'ların önümüzdeki yıl Kuala Lumpur'a teslim edilmesi bekleniyor.

Malezya başkentindeki DSA-2024 savunma fuarında ANKA'ya ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) tarafından işletilecek SİHA'ların teslimat takviminde herhangi bir erteleme sözkonusu olmadığını dile getirdi.

ANKA SİHA'nın Malezya'nın talepleri doğrultusunda hazırlandığına dikkat çeken Tüfekçi, "Bazı özel yüklemeler yapılıyor. Ayrıca Malezyalı subaylar eğitim sürecinde" açıklamasında bulundu.

HASAN: İLK ÖNCE BİZ DUYMALIYIZ

Ülke basını, ANKA satın alım sözleşmesi sürecini yöneten eski Savunma Bakanı Muhammed Hasan'ın, Türk SİHA'larıyla Güney Çin Denizi'ndeki her faaliyetten haberdar olma niyetine dikkat çekiyor.

"Alacağımız 3 adet ANKA, Güney Çin Denizi üzerinde uçacak. Orada her şeyi duymalı ve her şeyi görmeliyiz. Gözlerimiz kıyılarımızdan 350 kilometre uzağı görebilecek yeteneğe sahip olmalı" diyen Hasan, Malezya'nın petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu o bölgede 'her şey hakkında önceden bilgi sahibi olmak gerektiğini' kaydetmişti.

Malezya'ya teslim edilecek ANKA SİHA'lara elektronik ve sinyal istihbaratında kullanılan bir dizi sistemin yanısıra Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), Ters SAR (ISAR) ve tüm hava koşullarında Hareketli Hedef Göstergesi (GMTI) gibi aygıtların entegre edilmesi bekleniyor.

ALIMLAR FAZ-2 VE FAZ-3'LE SÜRECEK

TEI imzalı PD170 SİHA motorunu kullanan 3 adet ANKA'nın önümüzdeki yıl Malezya'ya teslimatı sonrası Faz-1 süreci tamamlanmış olacak. Kuala Lumpur yönetimi Türkiye'den SİHA alımlarına Faz-2 ve Faz-3 başlıkları altında devam edecek.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, ANKA tedarik anlaşmasına dair geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Malezya'ya vereceğimiz ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Teslimat süresi bu nedenle uzuyor. Terzi usûlü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine göre ekipmanlar yapıp veriyor olacağız. Bununla kalmayacak. Bu, Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz" demişti.

Malezya ile yapılan anlaşma sonrası Güneydoğu Asya'nın dev ülkesi Endonezya'dan da sevindirici bir haber gelmiş, bu ülkeyle 12 adet ANKA ihracı karşılığında 300 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı. ANKA SİHA'ların 6'sı Türkiye'den gönderilecek, diğer yarısı ise Endonezya'da montajlanacak.