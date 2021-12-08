ANKA hedefe kilitlendi: Havada 100 bin saat!
TUSAŞ tarafından üretilen yerli ANKA SİHA'sı havada 100 bin saat hedefine ulaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi milli silahlı insansız hava aracı ANKA, 100.000 uçuş saatini geride bıraktı.
TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, "Hedefine %100 kilitlendi, 100.000 uçuş saatini başarıyla tamamladı! Kabiliyetleriyle göklerde ANKA" ifadeleri yer aldı.
Konuya ilişkin bir paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi. Demir yaptığı paylaşımda, "Gökyüzümüzün yılmaz bekçisi ANKA, 100.000 uçuş saatini tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.