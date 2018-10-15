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ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan etti! CHP paralarını ödemiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Veli Özdemir'in başında bulunduğu ANKA Haber Ajansı çalışanları, paralarını alamadıkları gerekçesiyle CHP Liderine çağrı yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:19
ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan etti! CHP paralarını ödemiyor

Başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Veli Özdemir’in bulunduğu ANKA Haber Ajansı, 2013 yılında iflasını istemiş, bu iflas istemi ile alacaklı ANKA çalışanlarına paraları ödenmemişti. Yüklü bir borçtan iflas isteyerek kurtulan Veli Özdemir’in ajansı geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’e isim hakkı ile sattığı ortaya çıkmıştı.

Ancak 262 bin liraya gerçekleşen satış sonrası eski çalışanlar yine hak ettikleri parayı alamamıştı.

Açık mektup yazdılar

Veli Özdemir, satışın kendi değil mahkeme aracılığı ile yapıldığı ve cebine para girmediğini savunurken, ANKA çalışanları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazarak seslerini duyurmaya çalıştı.  Paralarını alamadıklarına bir kez daha vurgu yapan çalışanlar, “Her zaman emekçinin yanında olan CHP’nin eski ANKA çalışanlarının da yanında durmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte ANKA çalışanlarının Medyaradar aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben yazdığı o açık mektup:

“Biz eski ANKA çalışanları olarak kapısını çalacağımız tek kişinin siz olduğunuza inanıyoruz. Çünkü bu zamana kadar üstüne yatılan emeğimizin karşılığını, “Nasıl olsa ANKA Haber Ajansı satılırken alırız” diye düşünüyorduk. Şimdi ANKA satıldı. Hem de CHP’li bir belediye başkan yardımcısına. Hem de sokaktan geçen pek çok kişinin ödeyebileceği 262 bin lira gibi cüzzi bir paraya. Mahkemenin onayladığı kıdem tazminatlarımızı, iflas istemi sonucu ödemeyen, sizin de yakın danışmanlarınızdan olan Veli Özdemir nedeniyle alamamıştık. Şimdi de satışın neredeyse bedava olması sebebiyle paralarımızı alamıyoruz. Bize söylenen, bu paradan belli bir yüzde alacağımız. Yani her birimiz için 100 bin liraları aşan alacaklarımıza karşılık, bizlere en fazla 3-5 bin lira ödeyecekler. Böylece basiretsiz yönetimleriyle ajansı iflas ettiren ancak hala kurum künyesinde isimleri yazılı kişiler bütün sorumluluklardan kurtulup, borçlardan sıyrılacaklar.

Sayın Kılıçdaroğlu, ANKA Haber Ajansı tarihi, tarihi olduğu kadar önemli bir ajanstı. ANKA kendi kendini her zaman çevirebilen, abonelerine her zaman doğru haber sunmayı amaç edinmiş bir ajanstı. Ancak yaklaşık 10 yıldır çalışanlara emeklerinin karşılığı bir şekilde verilmek istenmedi. Üstelik bunlara neden olan Genel Müdür Veli Özdemir, halen sizin danışmanınızdır. Eski ANKA çalışanları olarak bizi odasına çağırıp, “Herkes sendikadan çıkacak. Aksi halde gereğini yaparız” diyen kişinin, sonraki süreçte de emeğimizin karşılığını vermemek için her türlü yola başvuracağını az çok tahmin ediyorduk, ancak bu kadarını beklemiyorduk. Şimdi sizden talebimiz CHP’lilerin devam ettireceği bu ajansın, bir takvime bağlanarak bile olsa biz eski ANKA çalışanlarına hakkımızı ödemesidir. Saygılarımızı sunuyor, her zaman emekçinin yanında olan CHP’nin eski ANKA çalışanlarının da yanında durmasını talep ediyoruz.”

(Medyaradar)

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:19
  1. ANKA
  2. ANKA Haber Ajansı
  3. ANKA Çalışanları isyan etti
  4. CHP paraları ödemiyor
  5. Veli Özdemir
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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