ANKA, Eczacılar Günü’nü kutladı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan Eczacı Zehra Didar’ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, eczacıların sağlık sisteminin en önemli halkalarından biri olduğunu dile getirerek, “Eczacılarımızın özellikle korona virüs ile mücadele sürecinde gece gündüz demeden insanların sağlığı için verdikleri çaba her türlü övgüyü hak etmektedir. Büyük bir özveri ve hassasiyetle insanları mağdur etmemek adına mücadele veren, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü’nü kutluyorum” dedi. Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç da, “Tedavi sürecinin en önemli basamaklarından biri olan, insanların sağlıklı yaşaması için, özellikle korona virüs sürecinde tüm riskleri göze alarak büyük fedakarlıklarla hizmet veren eczacılarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Eczacı Dizdar ise, Başhekim Dr. Dalgıçer ve Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Koç’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, insan hayatı için çaba sarf eden bu kutsal mesleğin mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.